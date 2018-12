Zum vierten Mal in Folge dürfen sich ab dem 29. Dezember Eisläufer auf dem Oeschinensee oberhalb von Kandersteg austoben: Wie die Gondelbahn Kandersteg Oeschinensee AG in einer Mitteilung schreibt, wird die Eisfläche des Bergsees morgen Samstag freigegeben. Die Schwarzeisdecke beträgt durchgehend mindestens zehn Zentimeter, so dass sie das Gewicht der Eisläufer zu tragen vermag.