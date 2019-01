Im Gedenken an die sechs jungen Männer, welche bei einem Autounglück in Nordschweden ihr Leben lassen mussten, findet am 30. Januar um 14 Uhr ein öffentlicher Abschiedsgottesdienst statt. Dies teilte die Gemeinde Adelboden in Absprache mit den Angehörigen mit. Die Beisetzung hingegen erfolge im engsten Familienkreis und unter Ausschluss der Öffentlichkeit.