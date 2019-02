Im Januar des vergangenen Jahres kam es im Skigebiet Schilthorn in Mürren zu einem Zusammenstoss zwischen einem 21-jährigen Mann und einem knapp siebenjährigen Mädchen, welches mit ihren beiden Geschwistern und ihren Eltern am Skifahren war. Das Mädchen wurde aufgrund der hohen Aufprallgeschwindigkeit, mit der sie der Skifahrer traf, in die Luft geschleudert und kam mehrere Meter weiter unten zu liegen.