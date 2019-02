Wie in solchen Fällen üblich, gilt vor Gericht der Strafbefehl als Anklageschrift. Wie aus dieser Schrift hervorgeht, soll der 21-jährige Skifahrer das 7-jährige Mädchen am 28. Januar des vergangenen Jahres in der Nähe der Bergbahnstation Birg erfasst haben. Dies beim Übergang einer schwarzen auf eine blaue Piste.

Das Mädchen soll am rechten Pistenrand langsam Kurven gefahren sein. Der junge Mann soll sich mit grösseren Bögen und mit höherer Geschwindigkeit von hinten her genähert und das Mädchen aus Unachtsamkeit übersehen haben. Er fuhr das Mädchen seitlich an.

Dieses wurde mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert. Nach dem Unfall wurde es mit dem Helikopter ins Inselspital geflogen. Es erlitt eine Gehirnerschütterung und eine Verrenkung der Halswirbelsäule.

Urteil am Nachmittag

Der Freitagmorgen ist am Thuner Gericht für die Einvernahme der Parteien und von Zeugen vorgesehen. Nach dem Mittag sollen die Plädoyers folgen. Das Urteil möchte die Gerichtspräsidentin am späten Nachmittag bekanntgeben.

Verurteilt wurde der Skifahrer im August 2018 per Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse. Der Staatsanwalt fand, der junge Mann habe die Verhaltensregeln des Internationalen Skiverbands verletzt.