Oberhasler Kritik führt zu Rückweisung

Michel wiederholte, was er und viele seiner Kollegen aus dem Oberhasli bereits im Rahmen der Mitwirkung zum Konzept moniert hatten – ­dass der Fokus zu stark aufs Bödeli gelegt werde. «In der Hochsaison ist es angesichts der hohen Frequenzen beim Passverkehr beispielsweise fast unmöglich, hier in Schattenhalb die Strasse zu überqueren», sagte Michel. Auf diese Problematik werde im Konzept aber nicht eingegangen. Es könne doch nicht sein, dass ein Teil der Region Ost einfach ausgeklammert werde, machte Michel deutlich.

Rückweisung kam durch

Unterstützung erhielt Michel von seinem Amtskollegen aus Innertkirchen, Walter Brog. Dieser wies zudem darauf hin, dass ein allfälliger Bau des Brünigtunnels unbedingt in dieses Konzept gehöre. Ferner frage er sich schon, welchen Nutzen dieses Konzept haben solle, da das vorgelegte Papier ja bekanntlich nicht behördenverbindlich sei.

Die 25 Vertreter (total 42 Stimmen) der Mitgliedsgemeinden mussten gar nicht erst über eine Genehmigung des Konzepts befinden. Michels Antrag auf Rückweisung zwecks Überarbeitung des touristischen Freizeit- und Verkehrskonzepts Oberland-Ost schaffte mit 22 Ja-Stimmen genau das absolute Mehr.

Wie RKOO-Projektleiter Mathias Boss gegenüber dieser Zeitung erklärte, gehe es nun darum, die Aspekte und Schwerpunkte bezüglich des Verkehrs im Oberhasli nochmals genauer unter die Lupe zu nehmen.

Carkonzept wird erarbeitet

Der Reisebusverkehr müsse koordiniert bewältigt werden, sagte GL-Mitglied Urs Graf, Gemeindepräsident von Interlaken, an der Versammlung. «Der Raum Bödeli verzeichnet an Spitzentagen über 300 an- und abfahrende Reisebusse», sagte Graf. Auch die Talstationen der Jungfraubahnen in Grindelwald und der Schilthornbahn in Lauterbrunnen werden von Reisebussen stark frequentiert. Neu seien zudem Grindelwald und Interlaken auch Haltestationen von Fernbussen.

«Der Raum Bödeli verzeichnet an Spitzentagen über 300 an- und abfahrende Reisebusse.»Urs Graf, Mitglied der Regionalkonferenz-Geschäftsleitung und Gemeindepräsident von Interlaken

Das Carkonzept solle die Ausgangslage und die künftig ideale Zielvorstellung zur Bewältigung des Reisebusverkehrs im Raum Bödeli und in den Lütschinentälern darstellen und auf Konzeptebene mögliche Handlungsfelder und Massnahmen aufzeigen. Dabei soll auch die künftig vorgesehene Park-and-Ride-Anlage bei der BOB-Haltestelle auf dem ehemaligen Flugplatz einbezogen werden.