Nur der Gemeindepräsident ist schon gewählt

Schon am 25. August vermeldete diese Zeitung: René Müller (49, Lehrer, SVP) lässt sich für das Lenker Gemeindepräsidium aufstellen. Da die FDP mit keiner Präsidialkandidatur aufwartet, übernimmt Müller jetzt definitiv die Nachfolge von Christian von Känel. Letzterer war von 1994 bis 2002 Gemeinderat und übt das Amt des Gemeindepräsidenten seit 2006 aus. René Müller ist seit zwölf Jahren Gemeinderatsmitglied und hätte nach drei Legislaturen nicht zu einer Wiederwahl an­treten können. Für das Gemeindepräsidium darf er sich aber aufstellen lassen. Das hat er getan und ist jetzt bereits in stiller Wahl gewählt.

«Vertrauen wieder aufbauen»

Darüber zeigt sich René Müller erfreut. Er ist sich aber der Verantwortung bewusst und tritt das Amt «mit grossem Respekt an», wie er sagt. «Für die Weiterentwicklung der Lenk ist eine gute Zusammenarbeit mit den Lenk Bergbahnen, dem Tourismus und dem Gewerbe unabdingbar. Nach dem Nein zu TALK muss das gegenseitige Vertrauen wieder aufgebaut werden, denn nur gemeinsam kann man die künftigen Herausforderungen meistern», äussert sich der neue Gemeindepräsident weiter.

Weil die jetzige Gemeinderätin Marianne Hauswirth-Reichen (57, parteilos) nicht mehr antritt, sind mit der Amtszeitbeschränkung von René Müller zwei Sitze in der Exekutive neu zu besetzen. Die Bisherigen Marianne Mes­serli (65, Hotelière, SVP), Hans Jörg Schneider (62, Unternehmer, parteilos), Hans Rudolf Walker (56, Landwirt, SVP) und Jürg Ziörjen (47, eidgenössisch diplomierter Malermeister, FDP) treten nach zwei Amtszeiten noch einmal für eine dritte Legislatur an. Neu zur Wahl stellen sich von der SVP Rolf Aegerter (52, Landwirt/Schreiner) und Matthias Zürcher (40, Landwirt/Gärtner) zur Verfügung. Für die FDP tritt Michael Schläppi (50, eidgenössisch diplomierter Schreinermeister) zur Wahl an.

Hans Rudolf Walker, Gemeinderat und SVP-Parteipräsident, ist schon mal erfreut darüber, dass Wahlen stattfinden können: «Dass wir Wahlen haben, war unsere Strategie. Und dass wir zwei Kandidaten rekrutieren können, hatten wir uns aufgrund der Vorgespräche erhofft. Es sind zwei fähige Leute, mit denen wir antreten. Der eine hat schon Kommissionserfahrungen gesammelt, und der Jüngere wird sich seine Sporen schnell abverdienen. So ist es mir nach meiner Wahl vor acht Jahren auch ergangen.»

Wahlausgang «offen»

Zur Ausgangslage meint Hans Rudolf Walker: «Wenn wir die Sitze gewinnen können, so nehmen wir die natürlich gern.» Aber wer letztlich die freien Sitze mache, sei aus seiner Sicht offen. «Wir gehen davon aus, dass die Bishe­rigen wiedergewählt werden.» Themen wie das zu realisierende Gemeindehaus («Da müssen wir über die Bücher gehen») oder das Sorgenkind TEC-Areal seien nicht reine parteispezifische Anliegen. «Da müssen wir im Gemeinderat Lösungen finden.»

Jürg Ziörjen, Gemeinderat und FDP-Parteipräsident, war gestern für eine Einschätzung der Wahlchancen und der Themenlancierung seiner Partei nicht zu er­reichen. (Berner Zeitung)