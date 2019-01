Nun zieht das Stedtli nach: Wie die Amtskollegen aus Interlaken erlässt der Gemeinderat Unterseen eine Planungszone Zweitwohnungen. Diese wird am Donnerstag im Anzeiger publiziert und tritt sofort in Kraft. «Sie bezweckt die Prüfung, welche Wohnnutzungen in diesen Zonen im Hinblick auf die Beschränkung des Baus von neuen Zweitwohnungen und der Umnutzung von bestehenden Erstwohnungen in Zweitwohnungen», erklärt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Sie umfasse das ganze Gemeindegebiet und gelte für zwei Jahre.