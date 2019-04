Nun kommt Leben in die Burg

Verein wird Ansprechpartner

Doch allmählich kommt wieder Leben ins Gemäuer. Am Donnerstagabend stimmte der Frutiger Gemeinderat einer Nutzungsvereinbarung mit dem Verein Burgfreunde Tellenburg zu. Die Gemeinde bleibt zwar Besitzerin der Burg, künftig ist aber primär der Verein für den Betrieb auf dem Burggelände zuständig. Das Areal bleibt indes für die Öffentlichkeit zugänglich. Anfragen für Feste und Ähnliches behandelt in Zukunft aber direkt der Verein. Er verpflichtet sich im Gegenzug dazu, das Gelände sauber und ordentlich zu halten. Das gilt auch für die Brätlistelle, die weiterhin bestehen bleibt und von allen genutzt werden kann.

Die Nutzungsvereinbarung ist Teil des Projekts für die künftige Nutzung der Tellenburg, das die Begleitgruppe Tellenburg – eine vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe – und der Verein Burgfreunde Tellenburg in enger Zusammenarbeit ausgearbeitet haben. Es sieht auch bauliche Massnahmen an der Ruine und in deren Umgebung vor. Das entsprechende Baugesuch hat die Gemeinde kürzlich publiziert.

Ein Dach und neue WCs

Nebst der Sanierung der Mauern durch den Archäologischen Dienst des Kantons ist auch die Überdachung des Turmes geplant. Anders als einst beabsichtigt, soll das Dach aber nicht seiner ursprünglichen Form entsprechen. Stattdessen sehen die Pläne des Frutiger Architekturbüros Marti ein feines gläsernes Flachdach vor. Im Burghof soll ausserdem ein kleiner Anbau mit einem ganzjährig nutzbaren Aufenthaltsraum entstehen.

Ebenso wird der Zugang zur Burg gemäss den Bauplänen erneuert. Eine Brücke, die dem einstigen Zugang nachempfunden ist, soll künftig über den ehemaligen Burggraben in den Burghof führen. Die Besucherinnen und Besucher werden den Turm dereinst über einen Hocheingang betreten, der über eine Aussentreppe erreichbar ist. Auch dies entspricht dem originalen Zustand der Burg. Ausserdem soll dank einer Vergrösserung des Vorplatzes in Zukunft mehr Raum für Veranstaltungen zur Verfügung stehen.