Niesenbahn als Klimavorreiter

«Damit würdigt die Schweizer Stiftung nachhaltige und dabei wirtschaftlich erfolgreiche Angebote im Tourismus.» Die Niesenbahn AG erhielt den Award «Klimavorreiter bei den Ausflugsgipfeln». So könnten die Bahnkunden ihre Erlebnisse für ein zusätzliches Prozent der Kaufsumme klimaneutral kaufen.

«Die Niesenbahn AG freut sich über die Auszeichnung und will sie als Motivation nutzen, umfassend nachhaltig weiterzufahren», heisst es in der Mitteilung. Weitere Gewinner sind die Bergbahnen Brunni-Engelberg für ihre Klimaneutralität, das Berner Hotel Schweizerhof & The SPA für ganzheitliche Nachhaltigkeit im Hotelbetrieb sowie La Palma Travel aus Deutschland als Vorreiter für nachhaltige Reiseerlebnisse.