Nicht mal die Heizung funktioniert im Du Lac

Ein schlichter Zettel im Eingangsbereich verrät: Hier geht zurzeit nichts. «Geschlossen» steht da in vier Sprachen. Verfügt hat die Schliessung des Hotelbetriebs das Regierungsstatthalteramt per Anfang August . Dass sich in der Zwischenzeit beim Du Lac nichts ­getan hat, bestätigt neben dem Zettel an der Eingangstür auch Regierungsstatthalter Martin Küenzi. Die Betriebsbewilligung bleibt entzogen, bis sich eine ­befähigte verantwortliche Person findet, welche den Gastgewerbebetrieb weiterführen kann.

Grosse Pläne zu Beginn

Rückblick: Im Frühling 2016 übernahm Sajive Trehan das Hotel mit Seeanschluss. Der indische Geschäftsmann schmiedete grosse Pläne: Ein «Lake-Resort» solle aus dem Du Lac entstehen, welches für die Gäste Tauchkurse und Jetbootausflüge anbietet. Gekommen sind vorwiegend asiatische Reisegruppen, die auf ihrer Busreise durch Europa einen kurzen Zwischenstopp in Därligen einlegten. Nun ist es still in den Räumen des Du Lac.

«Für Därligen ist der Zustand eine Katastrophe», sagt Gemeindepräsident Hans Wolf. Doch tun könne man nichts. Wie es mit dem Betrieb weitergehen soll, weiss man bei der Gemeinde nicht. «Herr Trehan hüllt sich in Schweigen», sagt Hans Wolf weiter. Der indische Geschäftsmann ist zurzeit in mehrere Gerichtsverfahren verstrickt. Mehrere Lieferanten, Angestellte und Dienstleister machen ausstehende Forderungen auf dem Rechtsweg geltend. «Ja, Herr Trehan ist seinen Zahlungspflichten nicht nachgekommen», bestätigt ein Mitarbeiter eines Unternehmens aus der Region Interlaken.

Die Firma möchte in diesem Zusammenhang nicht ­namentlich genannt werden. Im Frühling dieses Jahres erhoben auch ehemalige Angestellte von Sajive Trehan gegenüber dieser Zeitung schwere Vorwürfe: Es geht um ausstehende Lohnforderungen und nicht eingezahlte AHV-Beiträge. Auch die Einwohnergemeinde Därligen wartet offenbar auf Geld des indischen Geschäftsmannes, der bereits 2013 das leer stehende Hotel Hirschen in Ebligen ersteigert hat. Auch beim Hirschen deutet zurzeit nichts auf eine Wiedereröffnung hin.

Trehan: «Wir eröffnen bald»

Und was sagt Sajive Trehan? Er bestätigt auf Anfrage dieser Zeitung, dass es momentan laufende Gerichtsverfahren gebe. «Wir suchen Lösungen mit allen beteiligten Parteien.» Auch soll das Hotel Du Lac bald wieder geöffnet werden. Bald? «Vielleicht sogar noch in diesem Jahr», sagt Trehan. Wie dies allerdings möglich werden soll, sagt Sajive Trehan im Telefongespräch nicht. Den Streit mit den Bewohnern des Du Lac lässt Trehan unkommentiert.

Konto blockiert

Denn die Probleme des Hotelbetriebs führen auch für die Wohnungsbesitzer der Liegenschaft zu grossen Problemen. Zusammen mit dem Hotelbesitzer bilden sie eine Stockwerkeigentümerschaft. Sajive Trehan hatte eine seiner Firmen als Hausverwalterin eingesetzt. Diese nimmt aber offenbar ihre Pflichten nicht wahr: «Bald ist Oktober, und wir haben nach wie vor keine funktionierende Heizung», sagt ein Wohnungsbesitzer. Im vergangenen Winter sorgte eine externe Anlage in einem draussen aufgestellten Container für warme Wohnungen.

«Ich bezweifle, dass diese bald wieder installiert wird», sagt der Wohnungsbesitzer. Auch das Vermögen der Stockwerkeigentümerschaft ist eingefroren: Die Bank hat das Konto blockiert, weil die Zuständigkeit ­unzureichend definiert ist. Für allfällige Renovationen fehlt darum das Geld. Für baldige Wärme kann nur eine Zwangsverwaltung sorgen. Auch hier läuft zurzeit ein Verfahren. (Berner Oberländer)