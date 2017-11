Neues Zuhause für Langzeitkranke

Die Stiftung Alpbach bietet 80 Heimplätze für «Wohnen mit Pflege» sowie 24 Wohnungen für selbstständiges «Wohnen mit Dienstleistungen» an. Ab nächster Woche wird das Angebot im dreigeschossigen Neubau erweitert mit 12 Zimmern für Menschen mit Demenz, 22 Zimmern für Menschen mit einer psychischen Langzeiterkrankung und 6 Zimmern als Ferienentlastung oder für Krisenintervention.

Verlust aufgefangen

Mit dem Entscheid der Gesundheitsdirektion des Kantons Bern anno 2010, dass ein Spital mit Akutpatientinnen und -patienten keine Langzeitpflegefälle mehr betreuen darf, musste die Privatklinik Meiringen ihre Abteilung schliessen. Dank guten Kontakten mit der Leitung des Betagtenzentrums Oberhasli entstand die Vision, mit einer Erweiterung beim Alterszentrum das Synergiepotenzial zu nutzen und die Pflege- und Arbeitsplätze im Hasli zu erhalten.

Im Jahr 2012 wurde ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben – im Mai 2016 erfolgte der Spatenstich – im nächsten Monat nun die Eröffnung. «Mit der konsiliarärztlichen Betreuung durch die Privatklinik Meiringen bleibt die enge Zusammenarbeit weiter bestehen», versicherte Geschäftsführer Werner Walti. Ab Februar 2018 wird die Kindertagesstätte Karfunkel für 12 Kinder von Angestellten und Kinder von Eltern aus dem Hasli im Schnägglihüüs ihren Betrieb aufnehmen.

Bedeutender Wirtschaftsfaktor

«Mit der Eröffnung des neuen Hauses für Menschen mit einer chronischen psychischen Erkrankung werden 40 zusätzliche Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen. Somit steigt die Zahl der Mitarbeitenden auf 140. Der erwirtschaftete Jahresumsatz von rund zehn Millionen Franken fliesst fast vollumfänglich in die Region zurück,» gab Walti bekannt.

Letzterer übernahm vor zweieinhalb Jahren die Leitung der Stiftung Alpbach und brachte viel Erfahrung für die Umsetzung der betrieblichen Anforderungen aus früheren Tätigkeiten mit. So wird das Frühstück als «anmächeliges» Buffet aufgebaut. Neu werden in der Küche täglich die 160 Mittag- und Nachtessen für die Bewohner zubereitet. Auch die Wäsche wird fortan in der neuen Lingerie im Lenggasshüüs gereinigt und gebügelt. Dass sich die Bewohner gut aufgehoben fühlen und die Mitarbeitenden Sinn und Freude in ihrer Tätigkeit finden, ist ihm wichtig.

Hohe Qualität

«Die Stiftung Alpbach legt Wert auf das Wohlbefinden ihrer Bewohner», bekräftige Walti anlässlich des Rundganges. Warme Farbtöne, Holz und viel Licht zeichnen den Neubau, der unterirdisch mit dem Hauptgebäude verbunden ist, aus.

Für die Mitarbeitenden wurde ebenfalls viel in ein optimales Raum- und Einrichtungsangebot investiert – ganz nach dem Motto: Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber. Walti liegt auch der gute Kontakt mit der Bevölkerung im Hasli am Herzen. «Die Anforderungen an eine Einrichtung wie die Stiftung Alpbach haben sich in den letzten Jahren fundamental geändert. Wir wollen, dass sich die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner bei uns herzlich willkommen fühlen,» umschrieb Walti die Philosophie «Von Menschen – für Menschen».

Mit dem Angebot, die Stiftung Alpbach bei einer Gratis-Übernachtung anlässlich der Eröffnungstage am 2. und 3. Dezember besser kennen zu lernen, unterstreicht er sein Bekenntnis. (Berner Oberländer)