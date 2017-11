«Neuer» von SVP erzielt bestes Ergebnis

Roger Seiler ist als Vertreter der SVP neu in den Gemeinderat von Bönigen gewählt worden und erzielte mit 487 Stimmen gleich das beste Resultat aller Kandidierenden. «Sein Ergebnis überrascht mich nicht, denn ich habe damit gerechnet, dass er sehr viele Stimmen macht», bilanzierte Bönigens SVP-Präsident Christian Michel am Sonntag. Überrascht habe ihn jedoch, dass der eigene Bisherige, Roland Oppliger, nicht mehr Stimmen auf sich vereinen konnte.

«Dass Daniel Meier die Wahl ganz knapp nicht geschafft hat, bedauere ich zwar, bin aber mit dem Parteiergebnis alles in allem sehr zufrieden», sagte Michel. Apropos Daniel Meier: Was wäre geschehen, hätte er gleich viele Stimmen auf sich vereinen können wie Parteikollege Oppliger? Bönigens Gemeindeschreiber Stefan Frauchiger kennt die Antwort: «Dann wäre es zum Losentscheid durch den Präsidenten der Wahl- und Abstimmungskommission gekommen.»

Über Wiederwahl «glücklich»

Als «sehr zufriedenstellend» fasst Simon Seiler, Präsident Dorf-Forum Bönigen, das Wahlresultat zusammen. «Wir haben gewusst, dass die SVP angesichts der eingereichten Liste eine starke Kraft ist. Somit bin ich umso glücklicher, dass alle unsere Bisherigen die Wiederwahl geschafft haben», sagte Seiler.

«Wir haben gewusst, dass die SVP eine starke Kraft ist.»Simon Seiler, Präs.?Dorf-Forum

65,2 Prozent vor acht Jahren

Die Stimmbeteiligung betrug 27,39 Prozent. Dies sah vor acht Jahren – 2013 fanden keine Wahlen in den Gemeinderat statt – noch ganz anders aus. Damals gingen 65,2 Prozent an die Urne und wählten Herbert Seiler als einer von drei Kandidaten fürs Präsidium an die Spitze des Gemeinderates.

Unterschiedlich eingeschätzt

Was die Anzahl erzielter Parteistimmen angeht, spricht SVP-Präsident Michel von einem «knappen Rückstand», den seine Partei mit ihren 1250 Stimmen hinter den 1310 des Dorf-Forums/Junge Böniger Partei (1310) aufweist.

Etwas anders schätzt Michels Amtskollege Seiler vom Dorf-Forum die Differenz ein: «Angesichts der doch sehr tiefen Stimmbeteiligung sind 60 Stimmen relativ viel.» (Berner Zeitung)