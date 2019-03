Neuer Wirt im «Bären»

Bis vergangenen Freitag wirtete Jacqueline Ammann im Wirtshaus zum Bären an der Hauptstrasse 46 in Bönigen. Nun übernimmt der Einheimische Alfred Tschabold den Bären als Mieter. «Alfred Tschabold ist ein ausgewiesener Fachmann und in der Region und in Bönigen selber sehr gut bekannt und vernetzt», begründet Burgerverwalter Peter Michel die Wahl.