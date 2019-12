Neuer Teilnehmerrekord am Blausee-Schwimmen

467 Schwimmerinnen und Schwimmer stürzten sich am Sonntag in den 4,9 Grad kalten Blausee. Über 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben sie dabei auf der 42 Meter langen Strecke angefeuert. Damit hat sich das winterliche Blausee-Schwimmen innerhalb von vier Jahren zu einem der bekanntesten und grössten «Eis-Schwimmen» in der Schweiz entwickelt, wie der Veranstalter im Communiqué schreibt.