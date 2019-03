«Wengen ist seit Jahren unsere zweite Heimat, und die Musik von Mendelssohn hat mir schon immer gefallen», erklärte Ralph Hon­egger (60) aus Arlesheim am Freitag. An der ausserordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins Mendelssohn-Musikwoche Wengen im Büro von Wengen Tourismus wurde Hon­egger einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Markus Tschanz an. Ralph Honegger, promovierter Ökonom, betreut die Kapitalanlagen bei einer Versicherungsgesellschaft in Basel und ist ­Mitglied der Konzernleitung. Per Ende März geht er in Pension.