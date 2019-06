Neuer Präsident für Förderverein Ballenberg

Die Jahresrechnung 2018 weist bei Ausgaben in der Höhe von 227'440.28 Franken sowie Einnahmen in der Höhe von 242'994.27 einen Gewinn von 15'553.99 aus. Das Eigenkapital des Vereins erhöht sich somit auf 146'975.24 Franken. «Der VFB hat seit seiner Gründung über 6 Millionen Franken an das Museum beigesteuert», heisst es in der Mitteilung. «Auch letztes Jahr konnte er wiederum einen grosszügigen Beitrag in der Höhe von 117688 Franken leisten.»

Neuer Chef informierte

Martin Michel, seit Anfang Juni Geschäftsführer des Ballenbergs Freilichtmuseum der Schweiz, informierte über die Neuigkeiten der laufenden Saison und dankte allen Vereinsmitgliedern für die treue Unterstützung sowie dem Vorstand und dem Präsidenten für das grosse Engagement.