Kein Problem, wie es scheint: An einem Bahnhof oder in einem Schwimmbad im Tal hätte man einen fertig ausgerüsteten Servicecontainer hingestellt. Doch auf dem Harder Kulm ist dies nicht so einfach. «Erstens lässt sich ein solch sperriges Ding nicht so leicht transportieren. Zweitens würde dieses in keiner Art zum denkmalgeschützten Jugendstilgebäude mit Jahrgang 1906 passen», ist Heinz Schoch überzeugt.

Als Architekt und Projektleiter bei der Brügger Architekten AG aus Thun kennt er den Harder Kulm und seine baulichen Anforderungen. Das Architekturteam hat vor drei Jahren den Erweiterungsbau auf der Ostseite des Restaurants geplant und begleitet.

«Ziel ist es, am 15. April den Pavillon in Betrieb zu nehmen.»Heinz Schoch?Architekt

Vorgesehen ist der Bau eines Holzpavillons, der zum schützenswerten Nachbargebäude passt. Für den Ersatz des alten Kiosks und die Neuinstallation sind rund 100'000 Franken vorgesehen. Beim Regierungsstatthalteramt Interlaken sind keine Einsprachen eingetroffen. «Sobald die Baubewilligung eintrifft und es die Witterungsverhältnisse zulassen, werden wir Mitte März mit dem Betonieren der Bodenplatte beginnen.

Anschliessend transportieren wir die vorbereiteten Holzelemente per Helikopter auf den Harder», sagt Schoch. «Ziel ist es, bei der Eröffnung der Sommersaison am 15. April den attraktiven und leistungsfähigen Gastropavillon in Betrieb zu nehmen.»