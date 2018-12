Neue Trommeln standen am Anfang

Vor 50 Jahren wurden die Tambouren Lauterbrunnen gegründet. Damals sah sich die Musikgesellschaft Lauterbrunnen ausserstande, neue Trommeln für die Tambouren anzuschaffen. Deshalb nahmen diese ihr Geschick selbst in die Hand. Bei befreundeten Dorfvereinen und dem Gemeinderat suchte man Unterstützung, so konnten schon bald vier Ordonnanztrommeln beschafft werden. Schnell machte man sich einen Namen und konnte sich so mit Auftritten und Marschmusikvorträgen einen Zustupf verdienen.