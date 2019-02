Sein Bericht enthält wiederum viele statistische Angaben zum Bibliotheksbetrieb vom vergangenen Jahr. Das Angebot umfasste 22'710 konventionelle Medien und 33'054 E-Books, die insgesamt 89'533 Mal (minus 9 Prozent) respektive 15'047 Mal (plus 14 Prozent, im Vorjahr plus 29 Prozent) ausgeliehen wurden. Am beliebtesten war Belletristik für Erwachsene, gefolgt von Hörbüchern aller Art und DVDs.

Die Rechnung schloss mit einem Ertrag von 229'126 Franken und einem Aufwand von 229'094 Franken. Für 2019 wird ebenfalls mit einer ausgeglichenen Bilanz gerechnet.