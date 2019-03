Ein anderes Thema des vergangenen Jahres sind Plattformen wie Airbnb. «Nirgends in der Schweiz sind in so kurzer Zeit so viele Airbnb-Anbieter auf dem Markt erschienen wie in Interlaken», heisst es in einer Mitteilung des Hoteliervereins. Die Gemeinden auf dem Bödeli sähen aktuell den Zweitwohnungsanteil gefährdet und hätten Massnahmen zur Erhebung der Wohneinheiten eingeleitet. «Der Hotelierverein setzt sich dafür ein, dass die Hotellerie von dieser Massnahme ausgenommen wird.»

Weiter habe der Hotelierverein Interlaken zur Tourismusstrategie des Kantons eine Stellungnahme eingereicht. Diese sei bis heute unbeantwortet geblieben. «Dabei wurde die Frage aufgegriffen, ob die Kurtaxe in der aktuellen Form noch zeitgemäss ist.» Grosse Freude haben die Hoteliers am Bau der neuen V-Bahn als «nachhaltige Investition vom grössten Arbeitgeber in der Jungfrau­region». Eine neue Broschüre für die arabischen Gäste soll als «weltweit einzigartige Gäste­information» das Tagesgeschäft vereinfachen. Neuer Präsident des Hoteliervereins und damit Nachfolger von Thomas Dübendorfer wird Bernhard Müller vom Hotel Bären in Unterseen.