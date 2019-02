Unermüdlichen Einsatz leisteten Aktivmitglieder in total 3304 Hegestunden mit Abfischen, Laichfischfang, Streifen und Aufzucht. Ein Aktivmitglied stellte spontan seinen Kleinbagger zur Verfügung, damit der zugeschwemmte Hälterungsweiher in Mülenen instand gesetzt werden konnte.

Führungskräfte gesucht

Ebenso bei der Fischfrittüre, die am ersten Samstag im Monat bei der Firma Aldega Derron stattfindet, legten helfende Hände für den wertvollen Zustupf in die Vereinskasse an. Jedoch wird dringend zu unterstützender Mithilfe aufgerufen.

Zudem suchen die Spiezer Fischer auf die Hauptversammlung 2020 neue Führungskräfte: Das Amt des Präsidiums und die Leitung des Fischchnusperli-Teams müssen neu besetzt werden.

«Es gibt unter den 195 Vereinsmitgliedern viele geeignete Kräfte. Meldet euch, es sind dankbare und geschätzte Aufgaben in einem angenehmen Team», schrieb der amtierende Präsident Beat Schlapbach im Jahresbericht. Einstimmig wählte die Versammlung Markus Wiezorek als Beisitzer und Materialwart in den Vorstand.

«Freude herrscht»

An der HV im Restaurant Wiler in Spiezwiler konnte der Kassier Urs Lüthi in seinem ersten Amtsjahr schwarze Zahlen präsentieren und sagte dazu: «Freude herrscht.» Da die Rechnung für die neuen Elektrofanggeräte noch nicht eingetroffen sei, weise die Jahresrechnung 2018 einen Gewinn aus. Der Kassier bedankte sich für die eingegangenen Spenden und die pünktliche Einzahlung des Mitgliederbeitrages.

Pachtverlängerung Aegelsee

Kostendeckend sei die Pacht des Aegelsees seit längerer Zeit nicht mehr. Da die Kosten (Ausgabe der Karten von 5 auf 15 Franken) anstiegen, beschäftigt die Finanzierung die Pachtvereinigung (PV) Spiez. PV-Präsident Samuel Mann und Kassier Simon Kupferschmied informierten über die Diskussionsgrundlage der Finanzierung und der im Juni ausstehenden Pachtverlängerung.

In einer Umfrage der PV zeigte sich ein schwindendes Interesse bei der Pachtvereinigung angehörenden Fischereivereinen. Anders sieht es bei den Spiezer Fischern aus: Die Wortmeldungen waren positiv.

Der See eigne sich ideal für Jungfischerkurse, auch ältere und weniger rüstige Fischer hätten die Möglichkeit, ihrem Hobby zu frönen. Zudem sei es ein wunderbares Naherholungsgebiet, in welchem die Natur viel zu bieten habe «Am Aegelsee zu fischen, ist ein Privileg», so der Grundtenor der Spiezer Fischer. Da dieses Thema nicht traktandiert war, beantragten die Anwesenden, im Mai eine ausserordentliche Versammlung durchzuführen.

Apropos Kurs: Der FVSU führt dieses Jahr einen Grundkurs mit anschliessender Prüfung (Sachkundenachweis) durch.

