Neu mit Kontrabass

Johanna Pärli, Musikerin aus Bern, hat seit wenigen Wochen die Stellvertretung für den E-Bass-Lehrer an der Musikschule unteres Simmental und Kandertal (Musika) inne. Doch führt sie noch ein viel grösseres Instrument im Handgepäck: den Kontrabass.

Ohne grosses musikalisches Vorwissen begann sie mit sechzehn, klassischen Unterricht zu nehmen, und entdeckte im Gymnasiumsorchester schon bald ihre Begeisterung für das Zusammenspiel.

Das Mitwirken in verschiedenen Bands erweiterte ihren musikalischen Horizont in Richtung Pop und Rock, und schliesslich fand sie im Jazz ihre persönliche Ausdrucksmöglichkeit.

Das Studium der Juristik wurde nach dem Bachelor zugunsten eines Jazz-Studiums an der Hochschule der Künste Bern an den Nagel gehängt, und seither tourt die umtriebige Musikerin mit verschiedenen Ensembles durch die Gegend. Dazu bietet sie in der Region Bern und neu auch an der Musikschule unteres Simmental und Kandertal (Musika) Unterricht in allen Stilrichtungen an.