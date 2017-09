Nach wie vor sauberes Wasser

Das der Bau, Verkehrs- und Energiedirektion angegliederte kantonale Amt für Wasser und Abfall (AWA) veröffentlichte gestern den aktuellen Gewässerbericht. In diesem präsentiert das AWA die neuesten Erkenntnisse über den Zustand der Gewässer in den Jahren 2015 und 2016 mit Schwerpunkt Berner Jura und Seeland.

«So blau wie die Aare . . .»

Das kantonale Messnetz der Fliessgewässer deckt mit seinen 23 Hauptmessstellen alle grossen oder regional bedeutsamen Gewässer ab. An diesen Standorten dokumentiert man primär die langfristige Entwicklung der chemischen Wasserqualität in den grösseren Flüssen wie Aare, Kander, Simme, Sense, Saane und Emme. Fast 40 Prozent aller Messstandorte liegen an der im Oberhasli entspringenden Aare, die das Rückgrat des bernischen Gewässersystems bildet. «So blau und grün, wie die Aare bei schönem Wetter dem Thunersee entströmt, erscheint sie auch in der Übersichtstabelle des Gewässer- und Bodenschutzlabors zur Wasserqualität, was einem guten bis sehr guten Zustand entspricht», schreibt das AWA in seinem 40 Seiten umfassenden Gewässerbericht.

So belegten die Untersuchungen bezüglich Belastung mit Nährstoffen und Schwermetallen seit einigen Jahren sehr stabile Verhältnisse. Der erhöhte Gesamtphosphorgehalt bei der Mündung in den Brienzersee sei natürlichen Ursprungs und gehe auf die Auswaschung von phosphathaltigem Gestein im Einzugsgebiet zurück, sodass je nach Witterung mit erhöhten Werten zu rechnen sei, so das AWA.

Im Oberland vor allem Öl

Die seit mehreren Jahren koordinierte Erfassung der Schadenfälle durch alle Amtsstellen des Kantons Bern führte bisher zu keiner Verringerung der Ereignisse. «So werden pro Jahr nach wie vor etwa 80 Havarien regis­triert, welche die Gewässer betreffen», steht im Bericht. Häufigste Ursache seien Unfälle mit Öl und Treibstoffen, obwohl die Umschlagsmengen eher rückläufig seien. «Oft kommen akute Belastungen erst ans Licht, wenn jemand in einem Gewässer tote Fische oder andere Wasserlebewesen beobachtet. Doch ­allein auf Grund der Auswirkungen ist nachträglich keine Ur­sachenbestimmung mehr möglich», schreibt das kantonale Amt, das bei den wenigen das Wasser betreffenden Ereignissen im Berner Oberland hauptsächlich Ölverschmutzungen als Ursache feststellt.

Im April des vergangenen Jahres beobachteten Anwohner in der Zulg viele sterbende und tote Dohlenkrebse. Trotz aufwendiger Untersuchungen durch den AWA-Schadendienst und die ­Umweltkriminalpolizei blieb der Verursacher unbekannt. Zwar wurden im Wasser teils erhebliche Mengen an Pflanzenschutzmitteln festgestellt, nicht aber in den toten Tieren, sodass die wahrscheinlich für das Sterben der Krebse verantwortlichen Substanzen nicht mehr gefunden werden konnten. (Berner Zeitung)