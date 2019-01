Er wollte sich einen Traum erfüllen und erlebte stattdessen einen Albtraum: Der US-amerikanische Tourist Chris Gursky buchte Mitte Oktober in Interlaken einen Delta-Tandemflug – und überlebte diesen nur mit viel Glück. Denn dem Deltapiloten unterlief ein fataler Fehler: Er vergass, seinen Passagier festzuschnallen. Auf einem Youtube-Video, welches Gursky im November veröffentlichte, ist zu sehen, wie sich der Amerikaner über zwei Minuten lang verzweifelt am Fluggerät und am Bein des Piloten festklammert.