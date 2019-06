Mürrner Curlinganlage bald «am Schärme»?

Das Eisfeld mit drei Curlingrinks gilt auch mit Dach noch als Open-Air-Curling. Die Verantwortlichen erwarten, dass mehr Turniere stattfinden können und keine Turniere wetterbedingt abgesagt oder unterbrochen werden müssen. Gespart werden Energie und Personalaufwand.

Gerechnet wird mit Kosten von 1,25 Millionen Franken; 328'000 Franken bringt eine Kaptialerhöhung der Aktiengesellschaft. Die Gemeinde wird ihre Beteiligung am Aktienkapital, die bei 25 Prozent liegt, nicht erhöhen, ihr Beitrag ist à fonds perdu.

Abwasser mit Strom

2008 beschloss die Gemeindeversammlung, die Mürrenbergstrasse zu sanieren und einen Belag einzubauen. Der Kredit reichte nicht, und auf den Belag wurde verzichtet. Weil die Strasse steil ist und nach jedem Unwetter aufwendige Wiederinstandstellungsarbeiten nötig sind, nimmt die Gemeinde einen neuen Anlauf, um die Strasse mit einem Trag- und Deckbelag zu sanieren. Die Lauterbrunner stimmten dem nötigen Kredit von 330'000 Franken zu.

Das Projekt muss vom Kanton bewilligt werden, weil es sich um eine bisherige Naturstrasse handelt. An der Gemeindeversammlung unbestritten war, dass in der ertüchtigten ARA jetzt noch das 30-jährige Blockheizkraftwerk ersetzt wird. Der Gemeinderat hat überprüfen lassen, ob es sinnvoll ist, mit dem Faulgas weiter Wärme und Elektrizität zu produzieren.

Das Ergebnis war positiv, und die Stimmberechtigten bewilligten den Kredit von 460'000 Franken für ein neues Blockheizkraftwerk ohne Diskussion. Eine Frage gabs zur Verlegung der Schmutzwasserleitung im Sandweidli bis Loch auf die linke Seite der Lütschine. Sie wird in den gleichen Graben gelegt wie die Freileitung der Kraftwerke Jungfraubahnen und des Elektrizitätswerks Lauterbrunnen.

Sie wird neu in die Staatsstrasse eingelegt, was einerseits dem Hochwasserschutz dient, andererseits das geplante Wasserkraftwerk Sausbach erschliesst. Der Kredit für die Kanalisationsleitung beträgt 305'000 Franken.

Kein Wasser nach Interlaken

Gefragt wurde, ob die Leitung so gross dimensioniert wird, dass in Zukunft das Lauterbrunner Abwasser in die Ara Interlaken geführt werden könnte. Dies ist nicht der Fall.

Rechnung 2018 im Plus

Lauterbrunnen legt nicht nur das Gesamtergebnis vor, sondern dokumentiert in der Botschaft auch übersichtlich Ertrag und Aufwand. Der Aufwand im Gesamthaushalt betrug 19,52, der Ertrag 20,34 Millionen Franken. Im steuerfinanzierten Allgemeinen Haushalt weist die Gemeinde bei einem Aufwand von 16,23 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von 335'406 Millionen Franken aus.

Die Rechnungen für Wasser, Abwasser und Abfall schliessen ebenfalls positiv, sodass die Stimmberechtigten über ein Gesamtergebnis von 817'196 Franken abstimmen konnten. Investiert hat Lauterbrunnen mit 2,45 Millionen Franken netto gut zwei Millionen Franken weniger als geplant. In die Spezialfinanzierung Liegenschaften Finanzvermögen Werterhalt wurden 400'000 Franken eingelegt.

«Es kommen grössere Investitionen auf uns zu», sagte Gemeindepräsident Martin Stäger. Der Bilanzüberschuss Ende 2018 (früher Eigenkapital steuerfinanziert) beträgt 8,06 Millionen Franken.