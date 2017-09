Motorradlenkerin bei Unfall schwer verletzt

Der Unfall wurde der Kantonspolizei Bern am Mittwoch gegen 1615 Uhr, gemeldet. Gemäss aktuellen Erkenntnissen fuhr ein Motorrad von Faulensee (Gemeinde Spiez) herkommend auf die Autobahn A8 in Richtung Interlaken. Aus noch zu klärenden Gründen geriet das Zweirad im Bereich des Beschleunigungsstreifens über den Normalstreifen auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es in der Folge zur Kollision mit einem Auto, welches von Interlaken herkommend in Richtung Spiez unterwegs war. Dadurch wurde die Zweiradlenkerin über die Leitplanke geschleudert und kam schliesslich im Bereich des angrenzenden Seeufers zum Liegen.

Die 41-jährige Frau wurde beim Unfall schwer verletzt. Nach der Bergung und Erstversorgung durch die umgehend ausgerückten Rettungskräfte, musste sie von einem Ambulanzteam ins Spital gefahren werden. Der 57-jährige Lenker des Autos blieb nach aktuellen Erkenntnissen unverletzt. Für die Dauer der Arbeiten vor Ort wurde der Verkehr auf der Autobahn A8 im Bereich der Unfallstelle wechselseitig geführt. (pd)