Montgomery freut sich «extrem»

Als Feutersoeyer dürfte Sie eine Etappenankunft in Saanen/Gstaad sicher besonders freuen. Was löst das in Ihnen aus?

Sven Montgomery: Ich freue mich extrem auf diesen Tag! Natürlich hätte ich die Strecke lieber als Fahrer genossen.

2006 bei der letzten Etappen­ankunft der Tour de Suisse im Oberland-West – an der Lenk nämlich – waren Sie aber noch dabei.

Ja, aber da ich mir an der Tour de Romandie das Schlüsselbein gebrochen hatte, war ich katastrophal in Form.

Aber heimatliche Gefühle werden in Ihnen schon ausgelöst – jetzt, wo Sie als TV-Experte und Co-Kommentator in Ihre Heimat zurückkehren?

Natürlich ist das schön. Meine Eltern wohnen schliesslich in Feutersoey, und ich habe dort meine Verankerung. Aber aufhalten tue ich mich in Feutersoey vorwiegend im Winter, wenn ich zum Skifahren da bin. Im Sommer bin ich permanent engagiert und habe kaum Zeit vorbeizuschauen.

Dafür aber am Dienstagabend, wenn Sie beruflich da sind. Dann besuchen Sie sicher Ihre Eltern.

Es ist traurig, aber es wird leider nicht möglich sein. Nach der Rennankunft wird es mir grad noch zu einem Bier im Festzelt reichen. Dann muss ich weiter zum nächsten Etappenort ins Wallis, wo wir uns für den nächsten Renntag vorbereiten.

Sie kommentieren die Rennen also jeweils vom Zielort aus?

Ja. Am Dienstag werde ich bereits gegen 14 Uhr in Saanen eintreffen, von wo aus wir das Renngeschehen am Bildschirm verfolgen und kommentieren. Ich sehe also nicht mehr als die Zuschauer zu Hause vor dem TV. Da muss ich mich dem grossen Ganzen an­passen.

Mario Cairoli, der OK-Präsident des Etappenorts Gstaad, hätte Sie gerne als Gstaader ­Ehrenstarter für den nächsten Tag ­engagiert.

Da musste ich leider absagen, weil ich es als Co-Kommentator nicht darauf ankommen lassen durfte, nicht rechtzeitig mit meinem Kollegen vor Ort in Sitten und Leukerbad im Wallis einzutreffen.

Die 4. Etappe von Gansingen SH nach Saanen/Gstaad gilt mit ihren 189 Kilometern und den 2180 Höhenmetern als ­mittelschwer. Worauf müssen die Fahrer besonders achten?

Im Gesamtklassement wird nicht viel passieren. Der Grossteil der Strecke verläuft ziemlich flach. Die Steigung von Zweisimmen nach Saanenmöser zieht sich zwar, ist aber nicht schwierig. Es kann gut zu einem Massenspurt kommen.

Und wen sehen Sie da als ­Favoriten?

Peter Sagan für den Tagessieg. Aber nicht für die Gesamtwertung.

Von Schönried an gehts ganz schön bergab. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an ­Ihre Zeit zurückdenken, als Sie einige Male gestürzt sind?

Da ich die Rennen schon eine Weile aus der Distanz vor dem Fernseher verfolge, nehme ich das heute anders wahr. Von Schönried aus kann man praktisch ohne zu bremsen gegen Saanen fahren. Das ist nicht das Schwierige. Stürze entstehen meist dann, wenn das Gedränge gross ist und jeder nach vorne preschen will.

Wie muss man sich die ­Zieleinfahrt genau vorstellen?

Vom Umfahrungstunnel in Saanen wird zunächst noch ein Stück Richtung Rougemont ­weitergefahren. Auf der Höhe des Bahnübergangs erfolgt die Abzweigung aufs Flugplatzareal. Die Schleife vom Umfahrungstunnel aus beträgt rund zwei­einhalb Kilometer.

Wird man Ihnen als TV-Kommentator eine gewisse Aufregung anmerken, wenn sich der Tourtross Ihrer Heimat nähert?

Ich hoffe nicht, dass man das zu sehr bemerkt. Ich werde die Sache ganz normal angehen.

Was, glauben Sie, bringt dem Saanenland die Etappenankunft imagemässig ein?

Wenn das Wetter gut mitmacht, sehr viel! Statistiken zeigen, dass die Rennen am Nachmittag von vielen älteren Menschen angeschaut werden, die dann nicht anderweitig beschäftigt sind. Und diese nehmen vor allem die Landschaft wahr. Gefällt sie ihnen, kann es durchaus sein, dass die Region eine Chance hat, auch von Leuten besucht zu werden, die nicht nur den Radrennsport im Visier haben.

Ist für Sie die Destination Gstaad auch ein Geheimtipp für Radrennfahrer – wie Gstaad-Saanenland Tourismus das einschätzt und propagiert?

Als Velofahrer bin ich befangen. Alles, was für den Radsport getan wird, ist natürlich gut. Und es kommt sehr darauf an, was die Region aus dem Thema macht. In der Destination Gstaad wird viel getan, um dieses Image zu pushen. Man muss das immer im Gesamtkontext der anderen Angebote sehen, damit der Gast motiviert wird, in diese Gegend zu kommen.

Andere Regionen buhlen auch um Radsportgäste.

Der Konkurrenzkampf auf diesem Sektor ist sehr gross. Die Destination Gstaad muss weitermachen und dranbleiben. Es ist allein schon vorbildlich, was OK-Präsident Mario Cairoli mit seiner Familie für Gstaad als Etappenort alles macht.

Leistet der geplante erneuerte Pumppark in Saanen auch einen Beitrag zur Förderung des Radsports und als Anziehungspunkt für Gäste?

Unbedingt! Gerade für Familien. Da können der Vater mit dem Rennvelo und die Mutter mit dem Bike unterwegs sein, während die Kids sich im Pumppark tummeln und dort gut aufge­hoben sind. Es ist höchste Zeit, dass so ein erneuertes Angebot kommt. Es müsste schon längst zum Standard gehören.

Profitiert die heurige Tour de Suisse davon, dass die Tour de France wegen der Fussball-WM später angesetzt wird?

Die Qualität des Teilnehmerfeldes ist höher als sonst. Normalerweise profitiert die Tour Critérium du Dauphiné als Vorbereitungsrennen drei Wochen vor der Tour de France. Diesmal ist es die Tour de Suisse.

Wie stellen Sie sich zum Fall Chris Froome, der am Giro d’Italia im entscheidenden ­Moment allen davongefahren ist, aber in die schwelende ­Affäre um das Asthmamittel Salbutamol verwickelt ist und an der Tour de France starten wird?

Freude habe ich daran überhaupt keine. Die Frage ist, wer schuld an dieser Dopingaffäre ist. Ich kann auch nicht sagen, was teamintern zu tun ist. Ich würde Froome zurückbehalten und ihm den Lohn zahlen. So hat er finanzielle Sicherheit, bis ein Entscheid vorliegt und die Sache geregelt ist. Das Team hätte so massiv mehr dabei gewonnen. Auch wenn Froome unschuldig sein sollte, kann er immer noch Klage einreichen. Im Falle einer Schuldsprechung droht er aber alle seine gewonnenen Titel zu verlieren. Und beliebt macht er sich schon jetzt nicht. Fast überall, wo er auftaucht, wird Chris Froome gemieden oder ausgepfiffen.

Zu guter Letzt noch zu Ihnen: Wie aktiv fahren oder trainieren Sie heute noch selbst Velo?

Seit mein Bauchumfang zugenommen hat, fahre ich wieder mehr mit dem Velo (grinst). Im Sommer und im Herbst sind es so zwei- bis dreimal pro Woche. Ich bin dann so gegen zwei Stunden unterwegs. Das kann auch auf dem Mountainbike sein. So habe ich meinen Ausgleich. Jetzt, bei den häufigen abendlichen Gewittern, bin ich auch mal in der Mittagszeit unterwegs. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)