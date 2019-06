Mofalenker verstirbt nach Unfall

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war ein Mann am frühen Sonntagmorgen mit einem Mofa von der Metsch herkommend in Richtung Hubel unterwegs gewesen, als das Fahrzeug in einer Rechtskurve im Bereich Wältisweidli von der Strasse abkam. Der Mann stürzte in ein Tobel hinunter und wurde schwer verletzt.