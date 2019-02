«Das wäre doch etwas für mich, da könnte ich meine im Messebetrieb erworbene Erfahrung als Gastgeber einbringen» – so habe er überlegt, erzählte Michel am Montag an einer Medienorientierung in Bern. Dort stellte ihn Peter Flück, Präsident des Ballenberg-Stiftungsrats, als neuen Geschäftsführer vor.

Einstimmige Wahl

Martin Michel hat sich in der Ausmarchung gegen über vierzig Mitbewerberinnen und -bewerber aus der ganzen Schweiz durchgesetzt. In der engeren Auswahl standen am Ende acht Personen, unter ihnen drei Frauen. Michel sei vom Stiftungsrat einstimmig gewählt worden, sagte Flück. Er lobte Michel als zugleich «innovativ, geerdet und regional vernetzt». Sein neues Amt tritt Michel am 1. Juni an.

Wie sein Vorgänger Peter Kohler kommt auch Martin Michel aus dem Oberland. «Warum denn nicht?», replizierte Peter Flück und dementierte gleich, dass Oberländer Bewerber einen regionalen Bonus genossen. Flück räumte aber ein, dass sich aussichtsreiche Bewerber wegen der peripheren Lage des Ballenbergs selber aus dem Bewerbungsrennen nahmen.

Unruhe nach Chefwechseln

Martin Michel rückt nach auf einen Chefsessel, auf dem es schon unruhige Wechsel gab. 2014 trat aus bis heute nicht kommunizierten Gründen die Stadtberner Historikerin Katrin Rieder ab. Im letzten November kündigte ihr Nachfolger Peter Kohler seinen Abgang an – weil er mit dem Stiftungsrat uneins war über die Abgrenzung von operativem und strategischem Geschäft. Im Klartext: Kohler wollte wohl mehr gestalten, als er durfte.