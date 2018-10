Mit dem Messer zum filigranen Schiff

Farbige Bilder von Dampfschiffen hat wohl jeder Schiffsbegeisterte in seinem Archiv. Was in den meisten Fällen in Farbe mit vielen Details an die Wunderwerke der Technik erinnert, kann mit der Häufigkeit der Betrachtung auch langweilig werden. Warum nicht einfach die Silhouette abbilden, quasi eine Reduzierung der Strukturen auf das Notwendigste, damit das Hirn beim Betrachten auf Reise gehen kann?

Das dachte sich wohl der pensionierte Arzt Markus Day aus Meiringen, der sich seit vielen Jahren dem Schiffsmodellbau verschrieben hat und beim Modell-Boot-Club Thun auch für die Jugendarbeit zuständig ist. Daneben hat er sich die Technik des Scherenschnittes angeeignet und bringt nun auch Dampf- und andere Schiffe der Oberländer Seen auf Papier. Anfangs nicht bloss aus lauter Freude an der Sache, wie er bei einem Treffen erzählt.

Zum Geldsammeln

«Zum Jubiläum des Modell-Boot-Clubs Thun sollte Geld gesammelt werden», erzählt er, «ich bin aber nicht so der Bettler», ergänzt er lachend. Deshalb überlegte er sich eine Möglichkeit, mit Verkäufen Geld zu generieren. Und zwar wollte er etwas verkaufen, das nicht alltäglich ist. Schon länger hat er sich mit Scherenschnitten befasst, «doch die Darstellung bäuerlicher Szenen wollte ich nicht mehr machen, ich suchte nach etwas Neuem».

Viel Präzision ist für ein solches Exemplar von Nöten. Bild: Fritz Lehmann

Weshalb also Schiffsfreunden nicht «Papierschiffe» verkaufen? Gesagt, getan, Literatur half ihm auf die Sprünge: «Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain beschrieb die Mississippi-Dampfer, auf denen er in jungen Jahren arbeitete, als schwimmende Torten», erzählt Day. Und Torten seien weiss, «deshalb schnitt ich die Schiffe nun in weisses Papier und legte sie auf schwarzen Hintergrund».

Mit Skalpell

Scherenschnitte werden auch als Schattenbilder bezeichnet. Sie zeigen bloss die Umrisse einer Person oder eines Gegenstandes, mit den genauen Konturen des Schattens, weiss das Lexikon. Mit einem scharfen Messer, etwa einem Japanmesser das meist in einem Haushalt zu finden ist, lässt sich Papier so bearbeiten, dass am Ende ein anschauliches Bild in ungewohnter Form übrig bleibt. «Ich als Arzt schneide natürlich mit einem Skalpell», sagt Day trocken.

Ein einfaches Japanmesser mit spitzer Klinge, das in jeder Papeterie für wenig Geld zu haben ist, eignet sich aber ebenso gut. Doch es gab ein Problem bei der Sache mit den speziellen «Papierschiffen»: «Der Scherenschnitt kennt nur Weiss und Schwarz, Graustufen gibt es keine», sagt Day. Aber als Modellbauer ist man bekanntlich ein Tüftler, Day ersann nach einigen Versuchen eine Lösung: «Licht wirft bekanntlich Schatten, also schneidet man den Schatten einfach aus!»

«Der Scherenschnitt kennt nur Weiss und Schwarz, Graustufen gibt es keine.»Markus Day

Damit könne man eine tolle, dreidimensionale Wirkung erzielen. Doch damit sind noch nicht alle Probleme aus der Welt geschafft: Dunkle Konturen werden mit dieser Methode unsichtbar, etwa der schwarze Kamin oder die Wasserlinie. «Dagegen hilft ein feiner Papierstreifen, den ich beim Schneiden stehen lasse.»

Beim Schneiden müsse man das Papier – «normales Druckerpapier hat genau die richtige Dicke» – immer wieder drehen, das erleichtere die Arbeit ungemein. Um angehenden Papierkünstlerinnen und Papierkünstlern grossen Frust zu ersparen, rät Day, mit einfachen Schiffsformen anzufangen, «steigern kann man sich immer», sagt er.

Übrigens war seine Bilderverkaufsaktion erfolgreich, an zwei weiteren Anlässen habe man ebenfalls Scherenschnitte ans Publikum verkauft. «Mehrere Hundert Franken kamen so für die Clubkasse zusammen», zeigt er sich erfreut.

Zu guter Letzt werde das ausgeschnittene Papier auf dunkles Papier geklebt, «einige Tropfen Leim genügen.» Damit könne man das Modell exakt positionieren, damit es aufgehängt in einem Rahmen ein gutes Bild abgebe.