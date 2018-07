Mit Steigerungslauf zur Bronzemedaille

«Seit Abschluss der Crosslaufsaison und der wichtigsten Strassenläufe war der Fokus von Christine Müller und Rafael Zimmermann klar auf die Leichtathletik-Schweizer-Meisterschaft der Elite in Zofingen ausgerichtet», schreibt der LC Scharnachtal in einer Mitteilung. Zimmermann, der sich zum ersten Mal mit den besten 800-Meter-Läufern der Schweiz messen konnte, war in seinem Vorlauf in Zofingen klarer Aussenseiter. Als Fünfter seiner Serie konnte er wichtige Erfahrungen sammeln, schaffte es aber nicht in den Finallauf. Er bereitet sich nun auf die U-23-Meisterschaft im September in Aarau vor.

Erstes Edelmetall fürden LC Scharnachtal

Deutlich besser lief es in Zofingen Christine Müller. «Bereits zwei Wochen vor der Meisterschaft in Zofingen konnte sie ­ihre hervorragende Form mit einer schnellen Zeit über 1500 Meter untermauern.» Am nationalen Meeting in Nottwil unterbot sie ihre bisherige Bestzeit, welche zudem im LC Scharnachtal Clubrekord bedeutet, um einige Hundertstel und schlug einige Spezialistinnen über diese Distanz klar. An der Schweizer Meisterschaft in Zofingen gehörte sie über 5000 Meter nicht zu den Favoritinnen für einen Medaillengewinn.

Während eines Grossteils des Rennens belegte sie die Ränge fünf bis sieben. Zu Beginn der letzten Runde mobilisierte Christine Müller nochmals alle Kräfte und sicherte sich mit einer äusserst beherzten Leistung die Bronzemedaille. Auf die Silbermedaillengewinnerin Michelle Gantner verlor sie rund eine Sekunde. «Dies war gleichzeitig für den LC Scharnachtal die erste SM-Medaille bei der Elite auf der Bahn.» (pd)