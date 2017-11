Mit Schopfer bleibt der Sitz in SVP-Hand

Gsteig hat lange warten müssen, bis es bei einem oder mehreren neu zu besetzenden Gemeinderatssitzen wieder zu einer Urnenwahl kommt. 22 Jahre nämlich. Dannzumal ging es um die Wahl eines neuen Gemeindepräsidenten. Sonst war man froh, wenn die frei gewordenen Exekutivsitze eins zu eins wieder belegt werden konnten – in sogenannt stiller Wahl.

Letztes Wochenende war es wieder einmal so weit: Die hinterste Gemeinde des Saanenlands durfte die Nachfolge von Roger Kohli-Buchs aus Feutersoey bestimmen. Der für das Bauwesen Zuständige hat nach 8 Jahren im Gemeinderat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Seine Partei, die SVP, bemühte sich um eine Kandidatur und fand diese in der ­Person des 57-jährigen Landwirts Hannes Schopfer. Architekt Michael Gehret (40) von den Grün­liberalen wollte eine Auswahl ermöglichen und trat ebenfalls an.

Fast 50 Prozent wählten

Nach dem Wahltag steht fest: Beide haben ein gutes Ergebnis erzielt und vor allem erreicht, dass 49,7 Prozent der stimmberechtigten Bevölkerung (334 von 672) wählen gingen. Hannes Schopfer übertraf dabei mit seinen 184 Stimmen das absolute Mehr von 165, holte 40 Stimmen mehr als Gehret und nimmt neu Einsitz im Gemeinderat von Gsteig. «Ich freue mich natürlich schon, bin mir aber auch der Verantwortung bewusst, die da auf mich zukommt», liess er sich am Sonntag vernehmen. Er habe seine Vorstellungen, wie er sich organisieren wolle, aber zuerst möchte er die erste Sitzung im Januar abwarten, bei der über die Ressortverteilung gesprochen werde.

Es ist nämlich nicht so, dass Schopfer einfach das Ressort seines Vorgängers übernimmt. Die älteren Mitglieder im Rat haben da ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Erst dann wird Schopfer erwägen, wo er allenfalls seine anderen Aktivitäten reduziert. So oder so ist für ihn klar: «Sachpolitik ist wichtiger als Parteipolitik.»

«Im Rat sind die meisten parteilos», sagt Gemeindeschreiber Paul Reichenbach. In Gsteig sei nur die SVP organisiert, die junge GLP noch nicht. Dieser gehört der mit einem achtbaren Ergebnis von 144 Stimmen Unterlegene an. Michael Gehrets (40) Enttäuschung hält sich in Grenzen: «Es ist besser so, als mit zwei Stimmen Unterschied zu verlieren», sagt er. Sein Engagement etwa für den Erhalt der Schürli als landschaftsprägendes Kulturgut der Berggebiete werde auf Kantonsebene mehr wahrgenommen als vor der eigenen Haustür. «Das wird hier eher skeptisch angeschaut.» Er führe seine Arbeit weiter und stelle sich nun für die Grossratswahlen zur Verfügung, wie er sagt. (Berner Zeitung)