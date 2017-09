Mit Luftgewehr auf Kater geschossen

Tom ist ein Kater irgendwo in Interlaken/Goldswil. Die Kinder der Familie lieben ihn. Er hatte eine sehr schwere Bauchverletzung. Bei der Operation in der Tierklinik Interlaken wurde festgestellt, dass er drei Luftgewehrbleikügelchen im Leib hat. Diese sehr schwere Verletzung hatte eher einen indirekten Zusammenhang mit den Kugeln: Es hätte sein können, dass der Kater sich bei der Flucht vor den Geschossen so schwer verletzt hat. Tom geht es inzwischen wieder gut.

«Grosses Leiden verursachen»

Die Tierklinik Interlaken nimmt seine Geschichte zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass immer wieder angeschossene Tiere in die Klinik gebracht werden. Betroffen sind hauptsächlich Katzen, Hunde und Vögel. Oft werden bei Untersuchungen Kugeln in den Tierkörpern entdeckt. «Es kann grosses Leiden verursachen, wenn Tiere angeschossen werden», sagt Tierärztin Susanna Käppeli. Die Tierklinik steht im Kontakt mit Tierschutzorganisationen in der ganzen Schweiz und weiss, dass solche Ereignisse überall vorkommen.

Die Tierklinik hat im Fall von Tom Anzeige gegen unbekannt erstattet. «Die Polizei unterstützt uns in solchen Fällen sehr gut», sagt Susanna Käppeli. Wer mit einem Luftgewehr ein Tier anschiesst, begeht eine Tierquälerei. Dies ist ein Offizialdelikt, das heisst, die Strafverfolgungsbehörde muss es von Amtes wegen verfolgen. Leichtsinn, «Schiessübung», Schutz der Blumenbeete? Die Schützen, aus welchen Gründen sie dies auch tun, möchte Susanna Käppeli vor allem daran erinnern, dass es zu Verletzungen kommt, welche das Tier über lange Zeit beeinträchtigen können und Leiden verursachen. Die häufigsten Verletzungen, die in der Tierklinik behandelt werden, fügen sich die Katzen gegenseitig bei Raufereien zu. «Wir haben hier eine sehr dichte Katzenpopulation. Katzen sind Raubtiere mit Revieren und kämpfen oft. Deshalb ist es wichtig, die Katzen zu kastrieren», sagt die Tierärztin. Da Bissverletzungen praktisch täglich vorkommen, kann ein Luftgewehrschuss auch für einen Biss gehalten werden und die Kugeln werden erst später bei einem Röntgenuntersuch per Zufall entdeckt. (Berner Oberländer)