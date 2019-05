Mit Holzschnitzel aus der Region 500 Wohnungen heizen

An der offiziellen Einweihung wurde die neue Wärmezentrale der Genossenschaft Elektra Baselland (EBL) mit Sitz in Liestal im Gassegüetli von Schönried der Öffentlichkeit vorgestellt. Die EBL ist Bauherrin und Betreiberin der Anlage. Gemeinderätin Verena Müllener blickte zurück: «Vor gut zehn Jahren hat die EBL die damalige und an ihre Grenzen gestossene Schönrieder Fernwärmeversorgung mit dem Leitungsnetz übernommen.