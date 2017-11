Millionensegen für Spiez

Wohnbauförderung geregelt

Nach abgewiesenen Anträgen im Grossen Gemeinderat (GGR) hatte der Gemeinderat (GR) sein Reglement Wohnbaupolitik unter Dach und Fach. Ohne Mittun von SVP und FDP wurde es letztlich mit 20 Ja zu 11 Nein genehmigt. Der Entscheid unterliegt dem ­fakultativen Referendum.



Sie danke allen, die das Anliegen unterstützten, meinte Marianne Hayoz Wagner zuvor namens der SP-Fraktion. Die Partei hatte das Thema mit der Initiative «Bezahlbares Wohnen für alle» angestossen. Das Stimmvolk sprach sich vor Jahresfrist für den Gegenvorschlag des GGR aus, wodurch der GR den Auftrag fasste, ein Reglement zur Wohnbauförderung vorzulegen. Dieses bezweckt, den Anteil preisgünstiger Mietwohnungen in Spiez langfristig auf das durchschnittliche Niveau der Schweizer Gemeinden anzuheben. Laut Hayoz Wagner beträgt Letzteres 4 Prozent, in Spiez 1 Prozent «oder 70 Wohnungen». Es müssten noch 210 Mietwohnungen gebaut werden, in den nächsten 15 Jahren sei aber nur Land für 30 vorgesehen, so die SP-Frau. «Dennoch ist es ein erster Schritt in die richtige Richtung.» Das fanden auch FS/GLP, EVP und BDP.



In der Detailberatung hatten SVP (Urs Eggenschwiler) und SP (Roland Müller) erfolglos Anpassungen beantragt. Die SVP wollte in Artikel 5 (Abgabe gemeindeeigenes Land) die zeitliche Vorgabe «15 Jahre» und den Mengenzusatz «mindestens» sowie den Absatz 5 (Baurechtszinsen fliessen in die Spezialfinanzierung Wohnbaupolitik) gestrichen haben. Die SP wollte, dass die Exekutive jährlich Bericht erstattet.



Denkbar knapp fiel Artikel 9 nicht dem Rotstift zum Opfer (Die Gemeinde kann selbst preisgünstige Wohnungen erstellen und vermieten): Die Bürgerlichen unterlagen mit 15:16. Der SVP-Antrag scheiterte, da in den eigenen Reihen zwei Stühle leer geblieben waren.