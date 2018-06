Millionen für den Müll

Stimmvolk sagte Nein

Der Versuch, einen Entsorgungshof zu bauen, scheiterte 2014 an der Gemeindeversammlung. Ein Projekt des damaligen Gemeinderates wurde abgelehnt, ­dieser wollte einen Entsorgungshof direkt an der Hauptstrasse Richtung Grindelwald bauen. Brisant war damals, dass sogar das Amt für Gemeinden und Raumordnung den Platz als ungeeignet taxierte. Dieser Meinung waren auch die Grindelwalder: Sie schickten die Vorlage mit 192 Nein- zu 145 Ja-Stimmen bachab.



Doch mit der Ablehnung war das Problem nicht gelöstl. Der bisherige Entsorgungsplatz ist vom Kanton nur noch auf Zeit geduldet, bis ein Neubau in Betrieb genommen wird. Ein Jahr später wurde die Erweiterung der Überbauungsordnung Tschingeley vorgestellt, 2016 bewilligte das Stimmvolk diese an der Gemeindeversammlung. Laut Zumbrunn gingen in der öffentlichen Auflage ebenfalls ­keine Einsprachen ein. «Das alte Gebäude des heutigen Entsorgungshofes wird abgebrochen und am neuen Standort – etwas oberhalb entlang des Einfahrtsweges – wieder aufgerichtet. Damit schafft man Platz, um auch künftig Inertstoffe ablagern zu können. «Die Tschingeley ist eine von nur drei Inertstoffdeponien im östlichen Oberland, neben Balmholz in Beatenberg und Lammi in Meiringen.»fl