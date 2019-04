Menüs der Spitzenklasse

Jeder Betrieb verantwortlich für einen Gang

Gilde-Köche aus fünf regionalen Betrieben bereiteten in der Alpenblick-Küche exquisite Köstlichkeiten zu: Nebst Stöckli waren dies Bastian Hofmann vom Hotel Stella in Interlaken und Peter Nydegger vom Hotel Kirchbühl in Grindelwald. In den letzten zwei Jahren kamen neu Benjamin Hormann, Hotel Brienz in Brienz, und Remo Neeser, Hotel Alpbach, Meiringen, dazu. Die Neuen brachten frische Ideen für das Menü mit. Jeder Betrieb war verantwortlich für einen Gang.

«Das Motto wird jedesmal neu definiert. Heuer heisst es Frühling.»Richard Stöckli, Gildekoch und Patron des Hotels Restaurants Gourmet Alpenblick in Wilderswil

Bei der Gilde-Gala lernen die teilnehmenden Köche jeweils Neues und pflegen ihre Freundschaft. Richard Stöckli: «Das Motto wird jedes Mal neu definiert. Heuer heisst es ‹Frühling›.» Passend zum Motto gab es zum Hauptgang etwa Bärlauch von der Wiese, Morcheln und Iberico-Säuli, dazu frische Spargeln aus dem Badischen. Zum Apéro hatte man etwa Bergkäsemousse mit Essig aus der Mutthornhütte gereicht, als Vorspeise ein Kalbstatar mit Zitronenöl. Zum Dessert servierte man etwa ein süsses Mangokompott und Vanille-Bananen-Eis.

Die Gäste in Wilderswil genossen es sehr, sich von den Spitzenköchen kulinarisch verwöhnen zu lassen, ebenso die gediegene Ambiance mit Kerzenlicht. Insgesamt waren 16 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz.

Im Trend: Weine aus Spanien und Portugal

«Beim Wein versucht man, immer neue Gebiete und neue Länder zu finden. Heuer bieten wir erstmals Weine aus Spanien und Portugal an, die liegen derzeit im Trend», so Richard Stöckli. In seinem Element war am Galadinner Francisco Macias (36), Weinberater der Weinimportfirma Pamisa in Grolley.

Er stellte den Gästen mit Begeisterung die Weine und Weingüter seiner Heimat Spanien vor. Francisco Macias: «Zur Kalbsbrust wird heute Licinia 2013 serviert, ein roter Wein aus Madrid, der noch nicht so bekannt ist. Unsere Weine sind exquisit, man findet sie nicht überall.»