Membrane für sauberes Wasser

Die Gemeinde Lauterbrunnen war einst spät dran: Erst ab 1988 klärte sie ihr Abwasser in einer Anlage im Lochweidli. Sie kostete inklusive Zuleitungen 24 Millionen Franken. 2009/2010 wurden die Steuerungen für 1,6 Millionen erneuert. Klar war damals, dass die ARA in absehbarer Zeit ertüchtigt werden müssen würde. Ein Problem in Lauterbrunnen: In den Spitzenzeiten in der Wintersaison fällt rund zehn- bis elfmal mehr Abwasser an als in Zeiten mit wenig Gästen.