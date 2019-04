«Mehrheit der Bevölkerung stand hinter mir»

Nachdem Trachsel am Mittwoch für eine Stellungnahme nicht erreichbar gewesen ist, gibt er jetzt Auskunft – wenn auch bedeckt: «Über die detaillierten Beweggründe haben wir im Gemeinderat Stillschweigen vereinbart», so Trachsel auf Anfrage. «Nur so viel: Mein Rücktritt steht nicht im Zusammenhang mit den Abgängen von Markus Balmer und Beat Schneider.»

Auch diese beiden Räte gaben jüngst ihren Rücktritt bekannt; jener von Schneider wurde ebenfalls am Mittwoch per Medienmitteilung kommuniziert. Ebenfalls, sagt Trachsel, seien die verzögerte Eröffnung der Schiffländte sowie die Anbindung Leissigens an den öffentlichen Verkehr nicht ausschlaggebend gewesen. Vielmehr hat Trachsel die Konsequenzen aus persönlichen und direkten Angriffen gezogen, wie er auf Nachfrage zu verstehen gibt.

Er bedaure seinen Rücktritt, so Trachsel. «Im Gemeinderat und in der Verwaltung wird hervorragende Arbeit verrichtet. Und ich habe die Mehrheit der Bevölkerung hinter mir gespürt.» Geschätzt habe er auch die gute Vernetzung im Berner Oberland und auch das Mitwirken in der Regionalkonferenz, auch wenn dort nicht immer Meinungsgleichheit geherrscht habe. Abgeschlossen hat er mit seiner Arbeit als Gemeindepräsident noch nicht: «Ich habe bis Ende April noch viel zu tun.»