Mehrfamilienhaus stand in Vollbrand

Am Montag erhielt die Kantonspolizei um etwa 17.20 Uhr die Meldung, dass es in einem Haus am Ortbühlweg in Steffisburg brenne. Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Die rund 40 involvierten Einsatzkräfte konnten den Brand aber rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Nach aktuellen Kenntnissen vom Montagabend wurden keine Menschen verletzt, die Bewohner verliessen das Haus selbstständig.

Für eine Katze hingegen endete der Brand tödlich. Das Mehrfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar, für die Bewohner wurden individuelle Lösungen gefunden. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.