Mehrfamilienhaus in Saanen nach Brand unbewohnbar

Am Bortgässli in Saanen brach am Dienstagmittag ein Brand in einem Mehrfamilienhaus aus. (Bild: Google Maps)

Wie das Regierungsstatthalteramt Obersimmental-Saanen und die Kantonspolizei mitteilten, wurden die Einsatzkräfte am späten Vormittag alarmiert. Die Feuerwehr Saanen brachte das Feuer unter Kontrolle und löschte es. Eine Person wurde von einem Ambulanzteam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vor Ort kontrolliert.