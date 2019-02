6 OL-Etappen mit klangvollen Namen – bis 4000 Teilnehmende erwartet

Die Swiss Orienteering Week (SOW 2019; www.swiss-o-week.ch) ist ein internationaler Mehrtage-Orientierungslauf (OL), der eine Ferienwoche mit Sport und einer Prise Abenteuer verbindet. Als Kommunikationschef der SOW 2019 brachte Ueli Hofstetter den grossen Sportevent näher: «Nach Flims-Laax, Zermatt, St. Moritz findet vom 3. bis 10. August die 8. Austragung in Gstaad und dem Pays-d‘Enhaut statt.

SOW ist OL auf hohem technischen Niveau verbunden mit vielfältigen touristischen Möglichkeiten, mit interessanten kulturellen Angeboten und stimmungsvollen Events.» Zum Breitensportanlass, der alle 2 bis 3 Jahre durchgeführt wird, werden 4000 Teilnehmende aus gegen 30 Nationen erwartet. Mit Karte und Kompass wählen die OL-Läufer im Alter zwischen 8 und 88 Jahren die optimalen Routen der sechs Etappen selbst.

Der Wettkampf beginnt mit der «Kultivierten» in und um Gstaad. Mit dabei sind auch die 100 Schüler um den SOW-Cup. Die «Panoramische» wird am Montag auf dem Col du Pillon / Isenau ausgetragen. Die dritte «Genussvolle» führt zum Lac Retaud. Der Ruhetag am Mittwoch ist verbunden mit dem Besuch der Schoggifabrik in Broc.

Zur «Lieblichen» wird die Läuferschar auf den Hornberg transportiert. Für die «Trickige» geht es nach Rougemont und zur «Entscheidende» vom Rübeldorf aufs Eggli. Adrian Friedli, Präsident der Dorforganisation Gstaad, jubelte: «Wir leben echt in einem Paradies! Diese OL-Woche im August ist das Highlight aller Anlässe, die wir begleiten und unterstützen.» (flz)