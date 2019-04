Mehr Skifahrer als im Vorjahr

Am kommenden Wochenende geht die Wintersaison der Schilthornbahn AG mit der 4. Austragung des Telemark Only Festivals zu Ende. Und die Verantwortlichen sind zufrieden. «Wir verzeichnen ein Plus von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und liegen damit knapp unter 230'000 Skier Visits», wird Direktor Christoph Egger in einer Medienmitteilung des Unternehmens zitiert. «Im Vorjahr hatten zum Saisonende die Swiss Snow Happenings, die Schweizermeisterschaften der Skilehrer, rund 10'000 Skier Visits generiert, die im April 2019 fehlten.»