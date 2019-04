Mehr Konkurrenz für die Landi

Am Dienstag fand im Schützenhaus Lehn Unterseen die 14. Generalversammlung mit 50 Aktionären statt. Sie winkten sämtliche Geschäfte diskussionslos und einstimmig durch.

«2018 war ein herausforderndes Jahr für die Landi Jungfrau AG. Wir haben im Detailhandel etwa acht neue Mitbewerber auf dem Bödeli bekommen», sagte Urs Huber, Vorsitzender der Geschäftsleitung.

2018 schliesst mit einem Gewinn von 307310 (Vorjahr: 489263) Franken. Man habe 2018 extrem viel investiert, so etwa in den Umbau von TopShop und Landi Interlaken wie auch in die Neugestaltung des TopShop Meiringen, so Huber. Im Frühjahr wurde das Bienencenter in Frutigen eröffnet. Erfreulich entwickelt hat sich das Direkthandelsgeschäft mit Diesel.