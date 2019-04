Max Ritter verlässt den Gemeinderat

In seiner Medienmitteilung vom Freitag führt Ritter auch auf, er könne sich nicht mehr mit den Beschlüssen, dem Vorgehen und dem Verhalten des Gemeinderats identifizieren. Der scheidende Gemeinderat hofft, «dass ein neuer Kopf sich besser in die Behörde einreihen wird und mehr bewegen kann». In seinem Schreiben entschuldigt sich Ritter «bei der Unterseener Bevölkerung und speziell bei den Wählerinnen und Wählern, die mir Ihr Vertrauen ausgesprochen haben». Die Entscheidung, aus dem Gemeinderat auszutreten, sei ihm schwergefallen. «Doch seit ich sie getroffen habe, bin ich sehr erleichtert.»

Suche nach dem Nachfolger

Wie die Einwohnergemeinde gestern bekannt gab, erhielt der Gemeinderat am vergangenen Dienstag Kenntnis von der Rücktrittserklärung seines Ratskollegen Max Ritter. «Zurzeit laufen die Abklärungen zur Regelung der Nachfolge. Sobald diese feststeht, wird der Gemeinderat die Öffentlichkeit wiederum orientieren», teilt die Gemeinde mit.

Auf die Umstände, die zum offensichtlichen Zerwürfnis zwischen dem Gemeinderat und dem Bauvorsteher geführt haben, gehen beide Parteien nicht näher ein.