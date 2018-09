Maurers Landung auf der Terrasse

Einen ganz besonderen Landeplatz hatte sich jüngst Gleitschirmpilot Chrigel Maurer ausgesucht, als er vor der Terrasse des Kursaals in Interlaken zu Boden ging. Grund für den Flug ab Beatenberg/Amisbühl bis in die Parkanlage des Kursaals war das Jubiläum 40 Jahre Lowa Schuhe AG in Matten.

Mit seiner Flug­einlage und dem anschliessenden Interview auf der Bühne des Theatersaals vor den rund 200 Gästen sorgte Lowa-Markenbotschafter Chrigel Maurer für einen der vielen Höhepunkte an der Jubiläumsfeier. Diese war gespickt mit weiteren Einlagen und Attraktionen. Gar ein eigens für das Firmenjubiläum kom­ponierter Song («Aues isch ­müglech») der Emmentaler Band Volxrox fehlte nicht.

Für hohen Unter­haltungswert sorgten auch die Anekdoten der langjährigen ­Mitarbeiter des von CEO René Urfer geführten Betriebes, Ursula Müller und Heinz Aemmer. (hau)