Im Weiteren bemängeln die Einsprecher, dass die Angaben zu den Sendeleistungen der einzelnen Antennen mit bis zu 930 Watt viel zu tief seien. «Gemäss Auskunft einer unabhängigen Fachstelle vermögen die gewählten Antennentypen ein Mehrfaches bis zu 48000 Watt zu leisten», schreiben die Einspracheführer Walter Seiler und Peter Hafner. Die Bewohner des betroffenen Quartiers an der Seidenfadenstrasse befürchten eine Wertminderung ihrer Liegenschaften von 10 Prozent.

Und: «Die Antennenbetreiber konnten bislang nicht nachweisen, dass Mensch und Tier bei der Bestrahlung durch 5G-Mobilfunkanlagen langfristig keine gesundheitlichen Schäden davontragen.»

«Ein übler Trick»

Laut 5G-Gegnerschaft lehnen beispielsweise die Ärztevereinigung FMH, die Vereinigung Ärzte für den Umweltschutz, der Bauernverband, der Hauseigentümerverband und der Hausverein den Betrieb des 5G-Netzes vorläufig ab und neuerdings gar der Ständerat. Dies sei jedoch nur wenig bekannt.

«Laut einem kürzlich ausgestrahlten TV-Beitrag sollen 61 Prozent der Bevölkerung gegen eine 5G-Abdeckung sein», argumentieren die Unterzeichneten. «Trotzdem werden von den Mobilfunkbetreibern drauflos Antennenanlagen publiziert, die dereinst 5G ausstrahlen sollen.»

Und weiter: «So hat auch die Swisscom in Unterseen eine Anlage mit zwei Masten publiziert, die für den Betrieb von 5G ausgelegt ist, was die Swisscom aber verschweigt. Stattdessen gibt sie viel zu niedrige Sendeleistungen an. Die gewählten Antennentypen können rund 50-mal mehr leisten als die bisherigen. Offenbar wendet die Swisscom vielerorts denselben üblen Trick an.»

Der Widerstand der Bevölkerung in Unterseen gegen den Bau solcher Anlagen in dicht besiedeltem Wohngebiet ist gross. Dies zeigte sich schon vor einigen Jahren, als sich mehrere Hundert Personen vergeblich gegen eine 4G-Mobilfunkantenne an der Seidenfadenstrasse wehrten.