Martina Gfeller machte das Rennen

Entpuppt sich die Gemeindeversammlung als Strassenfeger? Das mochten sich die Krattigerinnen und Krattiger im Vorfeld der Ausmarchung vom Mittwochabend womöglich fragen.

Denn erstmals seit 12 Jahren hatten sie wieder einmal die Wahl, eine echte Wahl, ja eine Kampfwahl. Zwei Frauen traten an, den seit Anfang Jahr verwaisten Sitz von Kathrin Chappatte zu besetzen: die Pflegefachfrau Martina Gfeller (55) und die vor wenigen Jahren zugezogene Ursula Bächlin (64).

«Wir kommen zum Höhepunkt des heutigen Abends», führte Gemeinde- und Gemeinderatspräsident Christian Kummer ins Traktandum ein. Auch betonte er, dass man froh sei, wieder eine Frau im fünfköpfigen Gremium zu wissen.

Die Wahl vermochte wie erwartet zu mobilisieren: 103 anwesende von total 863 Stimmberechtigten sprachen sich in geheimem Prozedere für Martina Gfeller aus. Die verheiratete Mutter dreier erwachsener Kinder konnte 67 Stimmen auf sich vereinen.

Mit 35 Stimmen erreichte aber auch Kontrahentin Ursula Bächlin ein respektables Resultat. «Ich habe Mut gebraucht zu kandidieren, ich weiss, dass es euch viel Mut kostet, eine Baslerin zu wählen», hatte die Unterlegene vor der Wahl den Ausgang wohl bereits geahnt.

Martina Gfeller, seit 27 Jahren in Krattigen wohnhaft, tritt ihr Amt sofort an. Sie übernimmt von Vorgängerin Chappatte das Ressort Soziales und Tourismus. «Es ist mir ein Anliegen, die Gemeinde im Interesse der Bevölkerung bestmöglich zu vertreten», hatte sie sich vor der Wahl zitieren lassen. «Ich danke ganz herzlich für das Vertrauen», sagte sie danach.

Minus statt fettes Plus

Die Krattiger Jahresrechnung 2017 schliesst defizitär ab, das, weil der Lastenverteiler Sozialhilfe neu periodengerecht dargestellt wird. Ohne die Abgrenzung hätte ein Ertragsüberschuss von rund 520'000 Franken resultiert. Die Stimmbürgerinnen und -bürger genehmigten die Rechnung mit einem Aufwandüberschuss im Gesamthaushalt von 57'532 Franken ebenso einstimmig wie den Nachkredit von 589'480 (Abgrenzung Lastenverteiler Sozialhilfe). Zudem nahmen sie von Nachkrediten (gebunden oder in Kompetenz des Gemeinderates) von 233'481 Franken Kenntnis.

Investiert wurde in Krattigen weniger als geplant. Wie Gemeindeverwalter Philipp Schopfer ausführte, waren es rund 350'000 oder 180'000 Franken weniger als budgetiert. Sowohl die Wasserversorgung als auch die Abwasser- sowie die Abfallentsorgung schlossen jeweils mit einem Ertragsüberschuss ab. Schopfer sprach von einer «soliden Finanzlage».

Ohne jede Diskussion passierten sämtliche Kreditgeschäfte. Für den Ersatz der laut Ressortvorsteher Stefan Luginbühl deformierten Mischwasserleitung Schüpfgasse-Eymatte (Arbeiten im August) wurden 242'000 Franken gesprochen. Einstimmig bejaht wurde auch der Verpflichtungskredit von 80'000 Franken für die Sanierung des stark beschädigten Schachtes Mühletal.

«Es ist wichtig, dass wir zu unserer Infrastruktur schauen», brach Gemeinde- und Gemeinderatspräsident Kummer eine Lanze für den Kredit zur Sanierung von Lehrerzimmer und Westfassade im Schulhaus Krattigen.

Wie Anita Luginbühl, welcher mit Blumen zu ihrer Wiederwahl in den Grossen Rat gratuliert wurde, sagte, war die Schulhaussanierung vor 21 Jahren in ihrem Beisein in der Krattiger Exekutive gestartet worden. Das Ja zum 155'000-Franken-Kredit fiel einstimmig aus, die Arbeiten werden während der Sommerferien ausgeführt. (Berner Oberländer)