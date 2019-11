Martin Rufener wird neuer CEO bei Gstaad Airport AG

An der operativen Spitze der Gstaad Airport AG kommt es zu einem Wechsel: Martin Rufener wurde vom Verwaltungsrat als neuer CEO gewählt. Er wird seine Tätigkeit in Saanen am 1. Mai 2020 antreten.

Rufener ist seit sieben Jahren Cheftrainer der kanadischen Ski-Nationalmannschaft. Sein Vertrag läuft im kommenden Frühling aus, und er will dann mit seiner Familie in die Schweiz zurückkehren.

Rufener stammt aus dem Berner Oberland, wohnte lange in Unterseen, ist ausgebildeter Helikopterpilot mit rund 5000 Flugstunden Erfahrung und führte früher ein privates Flugunternehmen in der Schweiz.

Mit dem Saanenland ist er vertraut: Seit vielen Jahren macht er von dort aus regelmässig Helikopterflüge, um SAC-Hütten und Baustellen mit Material zu beliefern. Im Durchschnitt hat er jährlich 25 Tage mit solchen Aufträgen in der Schweiz zugebracht.