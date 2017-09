Markus Imboden erhält Oberländer Kulturpreis

Der Kulturrat der Volkswirtschaft Berner Oberland hat Markus Imboden zum nächsten Kulturpreisträger gewählt. Der aus Interlaken stammende Filmschaffende reiht sich somit in die Liste bekannter Preisträger aus dem Berner Oberland ein. Der mit 10 000 Franken dotierte Preis geht jeweils an Künstler, deren Schaffen eine überregionale Bedeutung hat und die im Weiteren einen Bezug zum Berner Oberland haben. Mit der Auszeichnung werden die Leistungen der Künstler honoriert, gleichzeitig wird aufgezeigt, wie vielfältig die Kunst- und Kulturwelt im Berner Oberland ist. Die offizielle Preisverleihung wird am Freitag, 25. Mai 2018, im Kunsthaus in Interlaken stattfinden.

«Katzendiebe», «Frau Rettich, die Czerni und ich», «Heidi» oder «Der Verdingbub» sind nur einige Filmtitel aus Markus Imbodens bisherigem Werk. Hinzu kommen zahlreiche «Tatort»-Folgen und Fernsehfilme. Er wurde zweimal mit dem renommierten Adolf-Grimme-Preis, dem Hamburger Krimipreis, dem Deutschen Filmpreis und dem Prix Walo ausgezeichnet. Seit 1986 ist er als freischaffender Filmregisseur und Drehbuchautor tätig, seit 2012 unterrichtet er zusätzlich als Professor für Spielfilmregie an der Zürcher Hochschule der Künste. Obwohl Imboden inzwischen in Zürich und in Berlin zu Hause ist, taucht er immer wieder im Oberland auf. (pd)